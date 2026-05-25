В Хабаровске организатору наркосхемы из Китая заочно дали 15 лет

В Хабаровске Индустриальный районный суд заочно вынес приговор мужчине, объявленному в международный розыск, — сообщает МАХ «Суды Хабаровского края». По версии следствия, он организовал поставку наркотиков из Китая и пытался наладить их сбыт на Дальнем Востоке.
Как установил суд, наркотическое вещество крупного размера купили в Китае за 50 тысяч рублей. Чтобы скрыть груз, его поместили в коробку из-под автомобильных запчастей и передали водителю большегруза. Мужчина, перевозивший коробку через границу, о её содержимом не знал.
После прохождения таможенного поста груз доставили в Уссурийск. Оттуда коробку забрал сообщник и перевёз в Хабаровск, где наркотики, по данным суда, собирались продавать вместе с другими участниками схемы.
Довести дело до конца фигуранты не успели — их деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Суд назначил обвиняемому 15 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.