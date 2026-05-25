Финальные отключения горячей воды стартовали в Хабаровске

С 25 по 28 мая в краевой столице без горячей воды останутся пользователи ТЭЦ-2 (ТМ-22 и ТМ-25). Ограничения затронут три района: ✔ Кировский в границах: Амурский бульвар — Джамбула — Металлистов — Тихоокеанская — Истомина — Амурский бульвар; ✔ Центральный в границах: Амурский бульвар, Шеронова, Ленина от площади Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечетная сторона); ✔ Индустриальный в границах: Калинина — переулок Доступный — Волочаевская, Гамарника.