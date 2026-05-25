Врач Чернышова назвала симптомы переносимой комарами в РФ опасной лихорадки

«Лихорадка Западного Нила пришла к нам из Африки, но она уже давно в России. В основном раньше она была в жарких регионах: в Волгоградской области, Краснодарском крае, а сейчас распространилась севернее. Случаи заражения лихорадкой зафиксированы в 38 регионах страны. Возбудитель этого заболевания — вирус, который передается через укусы комаров. Комары обычные, те, которые у нас есть повсеместно и активны с конца весны до начала заморозков», — пояснила врач.