Врач Чернышова назвала симптомы переносимой комарами в РФ опасной лихорадки

Лихорадка Западного Нила передается через укусы комаров, в том числе в России. Врач-терапевт Надежда Чернышова в эксклюзивной беседе с aif.ru назвала главные симптомы заболевания.
Напомним, Роспотребнадзор ранее предупредил россиян об опасности заражения лихорадкой Западного Нила через укусы комаров.
Ведомство отметило, что вирус регистрируется в России с 1999 года и чаще всего встречается в южных регионах. Инфекция не передается от человека к человеку.
«Лихорадка Западного Нила пришла к нам из Африки, но она уже давно в России. В основном раньше она была в жарких регионах: в Волгоградской области, Краснодарском крае, а сейчас распространилась севернее. Случаи заражения лихорадкой зафиксированы в 38 регионах страны. Возбудитель этого заболевания — вирус, который передается через укусы комаров. Комары обычные, те, которые у нас есть повсеместно и активны с конца весны до начала заморозков», — пояснила врач.
Надежда Чернышова отметила, что в 80% случаев заболевание протекает бессимптомно, а около 10% населения имеет иммунитет, поскольку когда-то уже переболели и, вероятно, не заметили этого.
«Чаще всего дело ограничивается высокой температурой, которая проходит в течение 1−2−3 недель. Также наблюдаются боли в мышцах и суставах, головные боли. Возможны высыпания на коже, могут воспалятся лимфоузлы», — добавила специалист.
