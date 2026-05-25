В Минске рассказали, почему Макрон позвонил Лукашенко: «С сильной страной диалог будет всегда»

Факт беседы президента Белоруссии Александра Лукашенко и французского лидера Эмманюэля Макрона доказывает неудачу усилий по изоляции Минска. Об этом сообщил зампред постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей парламента Белоруссии Олег Гайдукевич.
«Почему США ведут диалог с Белоруссией и Россией? Почему Макрон позвонил президенту Белоруссии? Все очень просто — с сильными, независимыми странами всегда будет идти диалог, когда приходит понимание, что санкциями невозможно ничего добиться, изоляции никакой не получилось. Европа сама себя изолирует», — объяснил Гайдукевич.
По словам эксперта, взаимодействие между сторонами фактически не прекращалось, но сейчас оно достигает иного уровня.
При этом он добавил, что Минск готов к любым контактам, если они будут строиться на уважении ее национальных интересов и принципе невмешательства во внутренние дела.
Как ранее рассказал Гайдукевич, ядерные учения России и Белоруссии подтолкнули французского президента позвонить Лукашенко.