В Минске рассказали, почему Макрон позвонил Лукашенко: «С сильной страной диалог будет всегда»

В Белоруссии назвали разговор Лукашенко и Макрона провалом политики изоляции.

Источник: Комсомольская правда

Факт беседы президента Белоруссии Александра Лукашенко и французского лидера Эмманюэля Макрона доказывает неудачу усилий по изоляции Минска. Об этом сообщил зампред постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей парламента Белоруссии Олег Гайдукевич.

«Почему США ведут диалог с Белоруссией и Россией? Почему Макрон позвонил президенту Белоруссии? Все очень просто — с сильными, независимыми странами всегда будет идти диалог, когда приходит понимание, что санкциями невозможно ничего добиться, изоляции никакой не получилось. Европа сама себя изолирует», — объяснил Гайдукевич.

По словам эксперта, взаимодействие между сторонами фактически не прекращалось, но сейчас оно достигает иного уровня.

При этом он добавил, что Минск готов к любым контактам, если они будут строиться на уважении ее национальных интересов и принципе невмешательства во внутренние дела.

Как ранее рассказал Гайдукевич, ядерные учения России и Белоруссии подтолкнули французского президента позвонить Лукашенко.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
