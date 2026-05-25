В Красноярске ремонтируют дороги к школам и детским досуговым учреждениям

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ремонт автодорог, ведущих к школам, а также к детским досуговым и развлекательным учреждениям, ведется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Так, на ул. Базайской рабочие устанавливают бордюр и поребрики, а также засыпают основания из песчано-гравийной смеси на тротуарной части. На сегодняшний день это единственная подъездная дорога сразу к нескольким детским загородным лагерям в окрестностях города: это «Ласточка», «Гренада», «КрасЭйр» и др.
Продолжаются работы на улице Елены Стасовой на участке от ул. Чернышева до ул. Елены Стасовой, 65 г, отмечает пресс-служба мэрии. Дорога ведет к детскому лагерю отдыха «Бирюсинка», спортивному комплексу «Лесной» и многофункциональному спортивному комплексу «Радуга». Рабочие завершили укладку выравнивающего слоя асфальта, сейчас устанавливают новые поребрики на тротуарах.
На ул. Крупской продолжаются работы по замене старых бордюр и поребриков. На участке улицы от ул. Высотной, 27 до ул. Забобонова, 4 будет обновлено покрытие проезжей части, также там приведут в порядок тротуары, восстановят недостающие пешеходные связи. На ул. Крупской расположен лицей № 8, на базе которого к открытию готовится лагерь дневного пребывания «Планета радости».
В ближайшее время ремонт начнется на пр. Свободный от ул. Ладо Кецховели до ул. Высотная и ул. Карбышева. На первом участке расположены средняя образовательная школа № 21, футбольная школа «Импульс», а также культурный центр на Высотной. На втором — лицей № 10. В рамках ремонта дорожники приведут в порядок проезжую и тротуарную часть, заменят бортовые камни.
Параллельно проводится ремонт еще на десяти объектах.