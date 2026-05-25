Четыре дома в Комсомольске-на-Амуре остались без холодной воды из-за ремонта

Четыре дома в Комсомольске-на-Амуре 25 мая остались без холодной воды. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отключение связано с проведением ремонтных работ, завершить которые планируют до конца рабочего дня, рассказали в «РВК-Комсомольск».
«Росводоканал» уведомил об отключении холодного водоснабжения вечером воскресенья, сроки возобновления подачи не назывались. Ремонтные работы оставили без коммунальных благ четыре дома в центральной части города: улица Севастопольская, 62, улица Вокзальная, 27, 27/2 и 29.
— Завершить работы планируем до конца рабочего дня, по их окончании подключим дома к водоснабжению, — рассказали корреспонденту в диспетчерской водосети.
При этом период отключения холодной воды не может превышать 4 часа единовременно или 8 часов в месяц. Фактически при плановом отключении подвоз воды к многоквартирным домам осуществлять не должны, однако и о проведении таковых работ «Росводоканал» должен предупреждать за 10 дней до их начала. В противном случае жильцов МКД обязаны обеспечить питьевой водой.
— За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период, — разъяснили в Роспотребнадзоре.
Если подвоз питьевой воды так и не осуществили, можно обратиться в местные службы:
● «Служба доставки питьевой воды»: +7 (4217) 333−000;
● «АкваКом» (ООО «АкваКом»): +7 (963) 820−00−02, +7 (4217) 51−14−55;
● «Аква Плюс»: +7 (4217) 30−53−04.