На место поисков Усольцевых прибыли следователи

Спасатели рассказали об очередном этапе поиска семьи Усольцевых, которые считаются без вести пропавшими во время туристического похода в тайге Красноярского края.

Мероприятия проходят с 23 по 26 мая в районе поселка Кутурчин. За первые сутки 5 специалистов и 4 единицы техники обследовали 6 квадратных километров лесного массива, за вторые сутки — 7 квадратных километров труднопроходимой горно-таежной местности за скалами «Буратинка» и «Мальвинка».

«Кроме этого, 24 мая краевые спасатели провели заброску представителей Следственного комитета и добровольцев поискового отряда “ЛизаАлерт” к местам проведения поисковых работ. Пропавшие пока не найдены», — рассказали сегодня в учреждении, отметив, что работы продолжаются.

Напомним, Усольцевы таинственно исчезли в конце сентября 2025 года. 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина вместе с 5-летней дочерью приехали на автомобиле из Железногорска в Кутурчин, чтобы вместе с другими туристами отправиться в пеший поход. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды группа не собралась, но 28 сентября в полдень семья выдвинулась в путь самостоятельно, сообщив сотруднику базы свой маршрут — до горы Буратинка и обратно.

29 сентября стало известно, что Ирина Усольцева не вышла на работу, на следующий день ее сын написал заявление в полицию. Сразу же начались масштабные поиски, которые шли долгое время в сложных погодных условиях и на максимуме возможностей всех оперативных служб и волонтеров. В середине октября их активная фаза была завершена, перейдя в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.

За это время в соцсетях и СМИ высказывались различные конспирологические предположения о загадочном исчезновении семьи, в том числе, что они могли сбежать в другую страну. Но правоохранители и волонтеры-поисковики считают основной версией случившегося несчастный случай, связанный с резким изменением погодных условий в горах.

