На место поисков Усольцевых прибыли следователи

29 сентября стало известно, что Ирина Усольцева не вышла на работу, на следующий день ее сын написал заявление в полицию. Сразу же начались масштабные поиски, которые шли долгое время в сложных погодных условиях и на максимуме возможностей всех оперативных служб и волонтеров. В середине октября их активная фаза была завершена, перейдя в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.