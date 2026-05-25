Россиянам рассказали, какой станет накопительная пенсия после индексации с 1 августа

Эксперт Ляшок: средняя накопительная пенсия составит 1,9 тысячи рублей в месяц.

Источник: Комсомольская правда

Средний размер накопительной пенсии после августовской индексации увеличиться до 1,8−1,9 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Соцфонд с 1 августа 2026 года проиндексирует пенсионные накопления на 17,3%. Ляшок пояснил, что размер выплат зависит от объема страховых взносов, которые работодатели перечисляли за сотрудников в 2002—2013 годах.

«После индексации средняя накопительная пенсия вырастет до 1,8−1,9 тысячи рублей», — сказал эксперт в интервью РИА Новости.

Ляшок добавил, что если размер накоплений не превышает в 2026 году 439 776 рублей, средства могут быть выплачены единовременно. При более крупной сумме назначается пожизненная ежемесячная выплата.

Ранее KP.RU сообщал, что часть российских пенсионеров в июне получит выплаты раньше срока из-за празднования Дня России и длинных выходных с 12 по 14 июня. Соцфонд перечислит средства в последний рабочий день перед праздниками.