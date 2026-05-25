Футболистки «Енисея» прервали серию из пяти поражений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Очередной матч чемпионата России, в котором сибирячки на выезде встречались со «Звездой-2005», закончился ничьей.
Капитан «Енисея» Татьяна Ананьева забила соперницам гол уже на 8 минуте. Однако перед самым перерывом подопечные Александра Тарханова пропустили мяч — 1:1.
Во втором тайме счет не изменился. Таким образом, «Енисей» добыл вторую ничью в чемпионате, а вот побед на счету команды пока нет, отмечает пресс-служба крайспорта.
Следующий матч сибирячки проведут дома — 30 мая против московского «Динамо».