В Пермском крае объявили высокий уровень пожарной опасности

Струдники МЧС напомнили жителям о необходимости соблюдать меры безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Пермского края предупредили о повышенном риске возникновения природных пожаров. По информации Пермского ЦГМС, 25 мая в отдельных территориях региона ожидается высокая пожарная опасность четвертого класса.

В связи с этим сотрудники МЧС напомнили жителям о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха на природе и работы на дачных участках. Спасатели просят не оставлять в лесах непотушенные окурки и спички, не разводить костры рядом с деревьями и густыми зарослями, а также не поджигать сухую траву.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на опасность оставленного мусора. Особенно это касается стеклянных бутылок и осколков, которые под солнечными лучами могут стать причиной возгорания.

В МЧС также подчеркнули, что костры нельзя оставлять без присмотра, особенно в ветреную погоду.

