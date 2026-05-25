Колонию в Хабаровском крае обязали починить пожарную сигнализацию по решению суда

Амурский городской суд Хабаровского края удовлетворил иск Комсомольской на Амуре прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Надзорное ведомство провело проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в исправительной колонии и выявило существенные нарушения. Автоматическая пожарная сигнализация оказалась неисправна, при этом учреждение не проводило техническое обслуживание систем обнаружения пожара, а также систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
Прокурор потребовал через суд обязать администрацию учреждения устранить все выявленные недостатки. Суд поддержал позицию надзорного органа и вынес соответствующее решение. Исполнение судебного решения находится под контролем прокуратуры.
