В Хабаровске задержали рецидивиста за кражу необычного набора товаров

В Хабаровске сотрудники пятого городского отдела полиции задержали 36-летнего жителя села Галкино Хабаровского района, — сообщает hab.aif.ru.
Мужчина ранее уже был судим за кражи и грабежи и отбывал наказание в местах лишения свободы.
По данным полиции, в одном из магазинов в квартале ДОС он похитил товары на сумму около 4 тысяч рублей. Однако набор украденного оказался неожиданно разнородным: настольная лампа, обувные стельки, трусы, автомобильный ароматизатор, зубная щётка, ополаскиватель для рта и щипцы для волос.
Похищенное имущество мужчина, по версии следствия, отвёз на центральный рынок и продал незнакомому человеку за 2 тысячи рублей.
«Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 уголовного кодекса РФ (“Кража”). Санкция предусматривает до двух лет лишения свободы», прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по работе со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.