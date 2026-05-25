Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 25 мая 2026 года.
У Овнов начало дня будет благоприятным для коммерческой деятельности и решения финансовых вопросов. Там, где дело касается денег, интуиция их не подводит. Появится шанс заключить выгодные сделки или взяться за проект, который принесет большую прибыль. Представители знака будут хорошо ладить с людьми и без труда находить союзников.
Тельцам следует прислушаться к подсказкам интуиции, которые помогут им избежать ошибок. Возможны удачные совпадения и неожиданные происшествия, которые удастся использовать в своих интересах. Получить поддержку окажется проще ожидаемого. День будет благоприятным для сотрудничества и участия в работе над совместными проектами.
Близнецам не стоит торопиться. У них многое получается хорошо, но присутствует риск допустить какие-то ошибки из-за невнимательности. Если на этот день запланированы ответственные встречи и переговоры, стоит готовиться к ним серьезно. С близкими будет проще найти общий язык.
У Раков день хорошо подойдет для работы и позволит справиться даже со сложными профессиональными задачами. Также возможны плодотворные переговоры. Представители знака смогут найти новых работодателей и союзников. В сферах, где речь идет о планах и деньгах, интуиция сегодня не подведет.
Львов ждет благоприятный день для общения. Сложные вопросы лучше решать с помощью нестандартных комбинаций, сложных манипуляций. В этот день есть возможность получить предложение о смене работы. Дел может оказаться больше ожидаемого, поэтому придется изменить планы.
Девам будет важно сохранять самообладание в первой половине дня. Это будет нелегко, поскольку многое пойдет не по плану. Но в случае если представители знака пойдут на поводу у эмоций, они совершат ошибку. Стоит руководствоваться здравым смыслом, чтобы добиться больше ожидаемого.
У Весов вероятно начало сотрудничества с влиятельными людьми. Лучше не идти на поводу эмоций, а подключать здравый смысл. Любое неверно сказанное слово может стоить представителям знака карьеры. В семейной жизни лучше придерживаться правил — изобретательность или излишнее беспокойство может вызвать неожиданную бурную реакцию.
Скорпионам лучше не тратить время напрасно. Им предстоит многое сделать, и каждая минута будет на счету. День будет благоприятным для заключения сделок, в том числе крупных. Возможны заметные перемены к лучшему в профессиональной деятельности.
У Стрельцов день будет беспокойным, а забот окажется больше ожидаемого. Окружающие часто будут вмешиваться в дела представителей знака, порой выбирая для этого самый неподходящий момент. Не исключены ссоры и конфликты. При защите интересов они порой будут вести себя агрессивно, и это многим не понравится.
Козерогам стоит быть осторожнее в начале дня. В это время возможны неожиданные происшествия, и многое может идти не по плану. Рекомендуется собраться, построить путь и следовать маршруту. Не исключено, что придется из-за работы отправиться в поездку. Вторая половина дня подойдет для спокойного отдыха.
В случае Водолеев сложное начало дня компенсируется позитивными новостями на работе или в личной сфере. Возможны споры с коллегами из-за пустяков. Будет сложно произвести хорошее впечатление на новых знакомых. Со временем усилится влияние позитивных тенденций.
Рыб ожидает непростой день, но трудности их не испугают. Сейчас представители знака способны решить многие вопросы, включая самые сложные и запутанные. Оптимизм окажется заразительным, окружающие будут готовы поддержать идеи Рыб. Появится много необычных предложений, передает «Российская газета».