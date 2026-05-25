Спелеологи из США, Кубы и РФ исследуют самую глубокую пещеру мира в Абхазии

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Спелеологи из США, России, Кубы, Мексики, Сербии отправятся на исследование самой глубокой в мире пещеры Крубера в Абхазии, где впервые планируется установка мониторинговой сети наблюдения. Об этом ТАСС сообщил председатель Российского союза спелеологов, руководитель Крымского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Геннадий Самохин.
«В августе у нас будет международная экспедиция по созданию мониторинговой онлайн-сети в пещере Крубера, которую никто еще не создавал в мире на таких глубинах. То есть я из Симферополя смогу с телефона, с компьютера понимать, какая температура, влажность, давление воды под землей на глубине более двух километров. Приезжают представители Кубы, Мексики, Соединенных Штатов Америки и Сербии», — сообщил Самохин.
Он напомнил, что в 2025 году в пещеру был проложен оптоволоконный кабель, по которому удалось связаться с международной космической станцией и провести первый сеанс связи. «Коллеги из других стран приедут поучиться, потому что это наша собственная разработка российская. Все приборы уникальны, сделаны в России. В мире такого нигде нет», — добавил собеседник агентства.
В августе 2024 года экспедиция Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ), Крымского отделения РГО и Российского союза спелеологов получила новые данные о глубине пещеры Крубера, которая оказалась на 25 м глубже и вернула статус самой глубокой пещеры в мире (2 224 м). Ученые провели на дне пещеры 10 дней.
В августе 2025 года Роскосмос к 180-летию Русского географического общества организовал уникальный телемост между Международной космической станцией и пещерой Крубера.