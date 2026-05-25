Спелеологи из США, Кубы и РФ исследуют самую глубокую пещеру мира в Абхазии

«В августе у нас будет международная экспедиция по созданию мониторинговой онлайн-сети в пещере Крубера, которую никто еще не создавал в мире на таких глубинах. То есть я из Симферополя смогу с телефона, с компьютера понимать, какая температура, влажность, давление воды под землей на глубине более двух километров. Приезжают представители Кубы, Мексики, Соединенных Штатов Америки и Сербии», — сообщил Самохин.