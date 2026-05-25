Спасатели в Красноярском крае продолжают поиски пропавшей семьи Усольцевых

В районе деревни Кутурчин Манско-Уярского муниципального округа продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей 28 сентября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель». За минувшие сутки спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов обследовали 7 квадратных километров труднопроходимой горно-таежной местности за скалами «Буратинка» и «Мальвинка». К местам проведения поисковых работ также были доставлены следователи Следственного комитета и добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт». Семья Усольцевых пока не найдена, поиски продолжаются.