Фактор Этана Патца: как убийство мальчика повлияло на поиск пропавших детей

Утро 25 мая 1979 года выдалось дождливым. В тот день отец собирался уехать из дома по делам, и мать, Джули Патц, сначала решила, что из-за плохой погоды сама отвезет сына в школу. Однако Этан настаивал на самостоятельном пути — он хотел показать, что он уже большой, к тому же у него была с собой купюра в один доллар, на которую он планировал купить газировки по дороге. Джули не стала настаивать, проводила сына, и в 8:00 утра Этан вышел из дома № 113 по улице Принс-стрит. Больше его никто никогда не видел живым.