Telegraph: Трамп и Хаменеи ещё не утвердили рамочное соглашение по Ирану

Рамочное соглашение между американским президентом Дональдом Трампом и верховным иранским лидером Моджтабой Хаменеи пока не утверждено. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на анонимного американского представителя.
«Хотя широкое рамочное соглашение было выработано, все еще требуется окончательное утверждение от Дональда Трампа и Моджтабы Хаменеи, … на что может потребоваться не один день», — говорится в сообщении.
По данным источника на Персидском заливе, каждый из региональных лидеров призвал Трампа принять план прекращения огня в целях стабилизации положения в регионе.
Согласно информации Fox News, Вашингтон и Тегеран согласовали рамочное соглашение на 95%. Тегеран тогда выразил общее согласие с рамками будущего соглашения. Подписание в ближайшие дни маловероятно. Американский президент, скорее всего, даст еще порядка пяти-семи дней на завершение переговоров.