В Приморском океанариуме поселился краб-стригун уникальной окраски

Во Владивостоке рыбаки поймали краба-стригуна редкой окраски.

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая — РИА Новости. Краб-стригун редкой окраски, которая встречается у одной из десяти тысяч особей, передан рыбаками в Приморский океанариум на острове Русском во Владивостоке, сообщает учреждение.

«Краб-стригун или опилио, Chionoecetes opilio, редкой окраски пополнил компанию высших ракообразных в экспозиции “Берингово и Охотское моря”. Он отличается необычным окрасом: светло фиолетовым с перламутровым отливом. Этот краб вытянул счастливый билет. Светло-фиолетовый цвет у крабов-стригунов обусловлен редким сочетанием генов и встречается у одного животного из десяти тысяч», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая окраска не имеет адаптивного преимущества и делает краба легкой добычей для хищников.

«Теперь у этого краба есть все шансы на долгую беззаботную жизнь», — отмечают в океанариуме.

В пресс-службе учреждения РИА Новости уточнили, что краб был пойман рыбаками ГК «Русский краб» и передан в океанариум в рамках договора о сотрудничестве.