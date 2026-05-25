В Приморском океанариуме поселился краб-стригун уникальной окраски

«Краб-стригун или опилио, Chionoecetes opilio, редкой окраски пополнил компанию высших ракообразных в экспозиции “Берингово и Охотское моря”. Он отличается необычным окрасом: светло фиолетовым с перламутровым отливом. Этот краб вытянул счастливый билет. Светло-фиолетовый цвет у крабов-стригунов обусловлен редким сочетанием генов и встречается у одного животного из десяти тысяч», — говорится в сообщении.