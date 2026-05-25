Екатеринбуржцев собирают, чтобы решить вопрос с бомбоубежищами

ЕАН писал, что 8 мая правительство Свердловской области утвердило требования для подвалов, подземных парковок и цокольных этажей, которые могут использоваться в качестве убежищ. Указ подписан губернатором Денисом Паслером и выложен на портале правовой информации региона. В документе поясняется, что продолжительность непрерывного пребывания в убежище ограничивается 12 часами. Площадь пола в подземном сооружении на одного человека — 0,6 кв. м, высота помещения — не менее 1,7 м. А располагаться ближайшее убежище должно в радиусе 1 км. Убежища должны быть оборудованы местами для сидения, туалетами, запасом технической и питьевой воды, средствами пожаротушения, электроосвещением, а при его отсутствии — подручными средствами (свечами, фонарями).