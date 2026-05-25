Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатеринбуржцев собирают, чтобы решить вопрос с бомбоубежищами

Екатеринбуржцев зовут на домовые собрания, чтобы обсудить оборудование подвалов под бомбоубежища. Об этом ЕАН сообщили жители города.

Источник: ЕАН

Соответствующие объявления от ТСЖ появились в подъездах многоэтажек в микрорайоне Компрессорный. Жильцам предлагают обсудить вопрос переоборудования подвала в убежище на случай беспилотной, авиационной или ракетной атак. Кроме того, собственники жилых помещений должны принять решение о дооборудовании подвальных помещений за свой счет.

«Принятие решения о дооборудовании подвала дома по инициативе и за счет собственников всем необходимым “в соответствии с указом губернатора от 08.05.2026 № 179-УГ)”, — говорится в одном из пунктов повестки собрания.

ЕАН писал, что 8 мая правительство Свердловской области утвердило требования для подвалов, подземных парковок и цокольных этажей, которые могут использоваться в качестве убежищ. Указ подписан губернатором Денисом Паслером и выложен на портале правовой информации региона. В документе поясняется, что продолжительность непрерывного пребывания в убежище ограничивается 12 часами. Площадь пола в подземном сооружении на одного человека — 0,6 кв. м, высота помещения — не менее 1,7 м. А располагаться ближайшее убежище должно в радиусе 1 км. Убежища должны быть оборудованы местами для сидения, туалетами, запасом технической и питьевой воды, средствами пожаротушения, электроосвещением, а при его отсутствии — подручными средствами (свечами, фонарями).

После этого управляющие компании и ТСЖ Екатеринбурга получили распоряжения дооборудовать подвалы многоэтажек. УК и ТСЖ должны провести собрания собственников помещения для принятия необходимых мер. При необходимости жильцы должны принять решение о дополнительном целевом взносе на дооборудование. Коммунальщики заявили, что в укрытия не будут пускать домашних животных. Под запрет попадают алкоголь и сигареты.

Однако не все «управляшки» сразу согласились выполнить указ губернатора. В многоэтажке на Старых Большевиков, 3В УК заявила, что подвалы не подходят под укрытия. Они согласились открыть подземные помещения лишь после публикации ЕАН.