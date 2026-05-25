В Ачинском округе на полигоне не удаётся потушить огонь уже пятые сутки

Работа по тушению ведётся круглосуточно.

Источник: Krasnoyarskmedia

Обстановка на полигоне в Ачинском округе остаётся напряжённой.

— Машины с грунтом вязнут в дороге, поэтому сейчас основной упор делаем на непрерывный пролив территории. На месте работают 18 человек и пять автоцистерн, которые обеспечивают постоянную подачу воды. Работа ведётся круглосуточно. Тление продолжается, — отметил Игорь Титенков, глава округа.

Он обратился к руководству НПЗ с просьбой выделить технику.

Напомним, в Ачинском округе действует режим ЧС из-за крупного пожара на полигоне.

Известно, что возгорание произошло на объекте АО «Автоспецбаза». По мнению властей, собственник не принимает достаточных мер по ликвидации и предотвращению распространения огня. Отмечается, что подобные инциденты происходили и ранее, однако в этот раз риски для жителей значительно возросли.