В Ачинском округе на полигоне не удаётся потушить огонь уже пятые сутки

Обстановка на полигоне в Ачинском округе остаётся напряжённой.
— Машины с грунтом вязнут в дороге, поэтому сейчас основной упор делаем на непрерывный пролив территории. На месте работают 18 человек и пять автоцистерн, которые обеспечивают постоянную подачу воды. Работа ведётся круглосуточно. Тление продолжается, — отметил Игорь Титенков, глава округа.
Он обратился к руководству НПЗ с просьбой выделить технику.
Напомним, в Ачинском округе действует режим ЧС из-за крупного пожара на полигоне.
Известно, что возгорание произошло на объекте АО «Автоспецбаза». По мнению властей, собственник не принимает достаточных мер по ликвидации и предотвращению распространения огня. Отмечается, что подобные инциденты происходили и ранее, однако в этот раз риски для жителей значительно возросли.