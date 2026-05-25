Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Чернышова сказала, кому грозит поражение мозга из-за опасной лихорадки

Врач Надежда Чернышова в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, чем опасна лихорадка Западного Нила.

Источник: Аргументы и факты

Лихорадка Западного Нила, которая передается при укусе комаров в РФ, особенно опасна для некоторых категорий людей, предупредила в эксклюзивной беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

Напомним, Роспотребнадзор ранее предупредил россиян об опасности заражения лихорадкой Западного Нила через укусы комаров.

Ведомство отметило, что вирус регистрируется в России с 1999 года и чаще всего встречается в южных регионах. Инфекция не передается от человека к человеку.

«Обычно эта лихорадка протекает бессимптомно или как обычная простуда. Но в редких случаях она может вызвать поражение мозга, менингоэнцефалит, даже не исключается летальный исход. Такие случаи могут быть у людей с ослабленным иммунитетом, то есть у пожилых, у тех, кто перенес химиотерапию или недавно переболел, был прооперирован. Но чаще всего для этой лихорадки характерны умеренные проявления», — пояснила врач.

Чернышова добавила, что пока вакцины от этого заболевания нет.

Ранее врач Чернышова назвала три способа снизить опасное загустение крови.