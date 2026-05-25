Врач Чернышова сказала, кому грозит поражение мозга из-за опасной лихорадки

Лихорадка Западного Нила, которая передается при укусе комаров в РФ, особенно опасна для некоторых категорий людей, предупредила в эксклюзивной беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
Напомним, Роспотребнадзор ранее предупредил россиян об опасности заражения лихорадкой Западного Нила через укусы комаров.
Ведомство отметило, что вирус регистрируется в России с 1999 года и чаще всего встречается в южных регионах. Инфекция не передается от человека к человеку.
«Обычно эта лихорадка протекает бессимптомно или как обычная простуда. Но в редких случаях она может вызвать поражение мозга, менингоэнцефалит, даже не исключается летальный исход. Такие случаи могут быть у людей с ослабленным иммунитетом, то есть у пожилых, у тех, кто перенес химиотерапию или недавно переболел, был прооперирован. Но чаще всего для этой лихорадки характерны умеренные проявления», — пояснила врач.
Чернышова добавила, что пока вакцины от этого заболевания нет.
