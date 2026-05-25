Сергей Юран возвращается на пост главного тренера «СКА-Хабаровск»

Новым главным тренером ФК «СКА-Хабаровск» стал известный российский наставник Сергей Юран. Контракт с 57-летним специалистом подписан до конца сезона, сообщает пресс-служба ФК «СКА-Хабаровск».
«Мы не спешили с назначением нового главного тренера. Спокойно рассмотрели несколько кандидатур и решили остановить свой выбор на Сергее Юране. Сергей Николаевич — известный специалист, который уже работал в нашем клубе и не понаслышке знает нашу специфику. Он с самого начала переговоров проявил свою заинтересованность в возвращении в Хабаровск. У него есть здоровые тренерские амбиции. Уверены, что его опыт и профессиональные качества дадут команде новый импульс, и наши футболисты в новом сезоне смогут порадовать болельщиков яркой игрой и результатом», — прокомментировал генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев.
Сергей Юран уже работал в Хабаровске, возглавляя нашу команду с октября 2020 по февраль 2022 г.г. После чего был наставником клубов РПЛ «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Предыдущим клубом Сергея Юрана был турецкий «Серикспор».
Сергей Николаевич Юран родился в Луганске Украинской ССР 11 июня 1969 года. Будучи футболистом, играл на позиции нападающего. Воспитанник ворошиловградской «Зари», в которой начал карьеру. Так же выступал за «Динамо» Киев, «Бенфику» и «Порту» (оба — Португалия), «Спартак» Москва, «Миллуолл» (Англия), «Фортуна» Дюссельдорф и «Бохум» (оба — Германия), «Штурм» (Австрия). В качестве тренера работал в командах всех уровней профессиональных соревнований в России, а также в командах Прибалтики, Казахстана, Азербайджана, Армении и Турции.
Вместе со своими подопечными доходил до финалов национальных Кубков России (с «Химками» в 2020 году) и Армении (с «Микой» в 2016 г.), выигрывал Кубок и Суперкубок Эстонии, второй и первый дивизионы отечественного Первенства.
Напомним, в апреле пост главного тренера «СКА-Хабаровск» покинул Алексей Поддубский. Контракт был завершён по соглашению сторон. Заключительные матчи сезона команда провела под руководством Михаила Семёнова.