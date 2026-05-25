В Хабаровске готовятся к открытию первого детского культурно-просветительского центра

В 2026 году в Хабаровской краевой детской библиотеке имени Н. Д. Наволочкина будет создан первый в крае детский культурно-просветительский центр. На эти цели выделено свыше 3,8 млн рублей. Новые возможности для модернизации и внедрения инноваций в библиотеке появились благодаря национальному проекту «Семья», реализуемому по решению президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Мы первыми в Хабаровском крае стали победителями конкурса на создание детских центров в рамках национального проекта “Семья”. Огромная радость для нашей команды создать уникальный детский центр с главной темой “Все о Хабаровском крае” в увлекательной игровой форме. Новый центр — это культурное образовательное пространство с современным комфортабельным дизайном, новейшим техническим оборудованием, игровыми зонами, новыми книгами», — рассказала директор краевой библиотеки имени Наволочкина Раиса Наумова.
В библиотеке появится новое многофункциональное комфортное пространство для удовлетворения культурных, познавательных, творческих, эстетических потребностей детей от 6 до 14 лет. В нем предусмотрены функциональные зоны для индивидуального чтения и общения, образовательной, интерактивно-игровой и развлекательной деятельности, событийные локации. Открытие Центра запланировано на 1 октября 2026 года и будет приурочено ко Дню образования Хабаровского края.
Новое креативное пространство.
Сегодня библиотечная команда активно работает над созданием детского центра и уже есть первые результаты. Преобразилось пространство: завершился текущий ремонт помещения, смонтирован подвесной потолок, отремонтированы и покрашены стены, произведен монтаж новой электрики, установлена новая система кондиционирования. Получено передовое оборудование: современный мультимедийный и вычислительный комплекс, в его состав вошли компьютеры высокой производительности, графические планшеты, также получен 3D-принтер. Для проведения лекций, кинопоказов и презентаций поступил мощный проектор в комплекте с моторизированным экраном, дополнительно парк техники укомплектован лазерным принтером.
В названии детского центра «27ИДЕЙ» содержится отсылка к цифровому имени региона, что подчеркивает локальную идентичность. Над общей концепцией брендирования детского центра работает заслуженный художник Хабаровского края Андрей Тен, мастер создает эксклюзивное креативное пространство, сохраняя колорит любимого края. Разработан логотип детского центра, красочные стенды «Добро пожаловать, в Хабаровский край» и «Вселенная Николая Дмитриевича Наволочкина».
Поступила партия новых книг, более 500 современных изданий разных жанров — это энциклопедии, отраслевая литература, художественная литература для взрослых и детей.
27 идей для развития.
Главные принципы основной деятельности детского центра будут направлены на выявление и развитие практических навыков в сфере информационных технологий и литературы. На базе детского центра будет работать «Школа юного программиста», а в целях развития базовых гуманитарных навыков у посетителей детского центра будет действовать курс писательского мастерства «АВТОРучка», рассчитанный на детей в возрасте от 7 до 12 лет.
Центр «27ИДЕЙ» подарит подрастающему поколению уникальную возможность прикоснуться к славной истории родного края, почувствовать свою связь с великими достижениями и вдохновиться на собственные открытия.
Напомним, Хабаровская краевая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина вошла в число 147 библиотек страны, в которых в 2026 году появятся детские культурно-просветительские центры. Детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры ― это современные, универсальные и комфортные пространства, где развиваются и апробируются культурно-просветительские программы для творческого и интеллектуального развития детей и подростков.
Как отметил заместитель министра культуры края Максим Ставицкий, в этом году благодаря реализации президентского национального проекта «Семья» в Хабаровском крае откроются четыре модельные библиотеки, а по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в детской библиотеке — филиале № 9 МБУК Централизованной системы детских библиотек Хабаровска будет проведен текущий ремонт помещения.