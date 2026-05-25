В новом учебном году в 18 школах Хабаровского края начнут работать «земские учителя»

Всем участникам программы будут предоставлены единовременная выплата 2 млн рублей, а также все краевые меры поддержки.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском крае подведены итоги отбора по программе «Земский учитель». В новом учебном году 18 «земских учителей» приступили к работе в школах региона. Программа входит в президентский нацпроект «Молодежь и дети» и нацелена на привлечение педагогов к работе в сельской местности и малых городах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«По поручению президента России Владимира Владимировича Путина программа продлена до 2030 года из-за её высокой востребованности. К началу учебного года 18 педагогов приедут работать в школы Хабаровского края. Всем участникам программы предоставляется единовременная компенсационная выплата 2 млн рублей, а также все краевые меры поддержки, предусмотренные для педагогических работников», — рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.

Педагоги приступят к работе в школах Амурского, Ванинского, Вяземского, Советско-Гаванского, Николаевского и Ульчского районов, Солнечного и Охотского округов.

В этом году на конкурс поступили заявки от 84 претендентов из самых разных уголков страны — Санкт-Петербурга и Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Новосибирской и Томской областей, Республик Алтай, Башкортостан, Крым, а также ближайших соседей из Республик Бурятия, Саха (Якутия), Камчатского края, Еврейской автономной и Сахалинской областей.

Конкурсная комиссия определила лучших кандидатов. Специалисты тщательно изучили документы участников, оценили их педагогическую деятельность по ряду критериев, в том числе уровень квалификации, возможность преподавать несколько предметов, наличие педагогических достижений, победы в профессиональных конкурсах, авторские методики, публикации в профильных научных изданиях, ведомственные награды.

Как рассказала учитель географии, биологии и химии школы пос. Токи Ванинского района Ольга Зяблова, приехавшая по программе «Земский учитель» в 2025 году из Алтайского края, в поселке ей предоставили благоустроенную квартиру, а в школе обеспечили оптимальной нагрузкой и выделили оборудованный для работы кабинет.

«“Земский учитель” — это не просто программа, это шанс изменить не только свою жизнь, но и жизнь тех ребят, которые живут вдали от больших городов. Каждый день я вношу свой вклад в развитие образования в этом поселке, делюсь знаниями и опытом с детьми. Ведь именно в этом и есть суть профессии учителя — быть проводником в мир знаний, помогать детям раскрывать свой потенциал и становиться лучше», — добавила Ольга Зяблова.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае определены победители конкурсного отбора программы «Земский работник культуры». Комиссия отобрала 9 претендентов, которые смогут заключить трудовые договоры с учреждениями культуры районов края и получить финансовую выплату в размере 2 млн рублей.

