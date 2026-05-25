Удар Вооружённых сил Украины по студенческому общежитию в Луганской народной республике стал фатальной ошибкой Киева, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер.
Он уточнил, что эта атака подписала приговор Зеленскому и всей Украине.
«То, что украинцы здесь совершили, стало для них фатальной ошибкой. Однажды украинцы проснутся, осознают, что остались без руководства, и поймут: любого, кто займёт место Зеленского, ждёт гибель, если он продолжит идти тем же путём», — сказал Риттер.
Комментарий прозвучал в интервью изданию Consortium News.
Риттер отметил, что преступления, направленные против человечности, раскрыли настоящую сущность Киева.
«Каждую ночь украинцы будут ложиться спать со свистом “Орешника” в ушах, потому что они убили невинных девушек и парней», — заявил он.
Напомним, по словам Риттера, удар Вооружённых сил Украины по общежитию Старобельского филиала Луганского педагогического университета доказал преступный характер киевского режима.