Доверяй, но проверяй: как проверить историю своих пенсионных взносов в Казахстане

Казахстанцы могут зарегистрироваться и авторизоваться на сайте ЕНПФ. Для этого понадобится указать ИИН и выбрать один из способов входа в личный кабинет: через пароль, QR-код или ЭЦП. После авторизации нужно перейти во вкладку «Услуги» и выбрать вариант «Получить выписки со счетов». Откроется окно выбора периода, за который нужно скачать справку.