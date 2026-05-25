Доверяй, но проверяй: как проверить историю своих пенсионных взносов в Казахстане

Вопрос пенсионного обеспечения: как не упустить возможности
Вопрос пенсионного обеспечения должен затрагивать не только казахстанцев предпенсионного возраста, но и молодых специалистов. Чем раньше начать формировать накопления, тем больше средств можно будет получать в будущем.
Деньги в ЕНПФ в основном поступают из зарплаты самих казахстанцев, но их перечисление осуществляет работодатель. Это может привести к рискам пропусков отчислений, что напрямую влияет на размеры будущих пенсионных выплат.
При получении некоторых займов может понадобиться подтверждение пенсионных отчислений. Иногда это даже позволяет получить более доступные условия кредитования. Поэтому каждому работнику желательно регулярно проверять, сколько и как часто деньги поступали на его пенсионный счёт.
Для этого есть несколько онлайн-инструментов:
Сайт и приложение ЕНПФ
Казахстанцы могут зарегистрироваться и авторизоваться на сайте ЕНПФ. Для этого понадобится указать ИИН и выбрать один из способов входа в личный кабинет: через пароль, QR-код или ЭЦП. После авторизации нужно перейти во вкладку «Услуги» и выбрать вариант «Получить выписки со счетов». Откроется окно выбора периода, за который нужно скачать справку.
Мобильные приложения банков второго уровня
Некоторые банки имеют функцию «Госуслуги», которая позволяет получать различные справки, включая выписки из ЕНПФ. Для этого нужно авторизоваться в приложении, перейти в раздел «Справки», выбрать вариант «Пенсионные отчисления», указать нужный период и нажать кнопку «Получить справку».
Важно отметить: при отсутствии сведений или несоответствии данных реальным доходам казахстанцам необходимо обратиться к работодателю за разъяснением. В случае нарушения своих прав можно подать жалобу в госорганы.