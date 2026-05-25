В Хабаровске машинист поверил в мясо из мессенджера и потерял деньги

В Хабаровске 36-летний машинист тепловоза стал жертвой мошенников, — сообщает hab.aif.ru.
В полицию города он обратился после того, как оплатил несуществующее мясо, заказанное через мессенджер.
По данным следствия, в феврале он получил контакт продавца от сестры. Женщина ранее действительно заказывала у этого человека мясо с доставкой и сочла его надёжным. Этого оказалось достаточно, чтобы передать номер брату без лишних сомнений.
В переписке мужчине подтвердили возможность покупки и доставки через курьерскую службу. Дальше всё выглядело формально: заказ, инструкции, перевод. Следуя им, он отправил 13 300 рублей. После этого связь с продавцом прекратилась, а товар так и не был доставлен.
«Возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru врио начальника УМВД России по Хабаровску Артём Поляков.