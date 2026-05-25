День славянской письменности может стать официальной памятной датой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель общественного движения «Здоровый Выбор» Александр Корсунов предложил закрепить День славянской письменности и культуры 24 мая в качестве официальной памятной даты России.
С соответствующим предложением он обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину, пишет РИА Новости.
В обращении отмечается, что ежегодно 24 мая во всех странах со славянским населением отмечается День славянской письменности и культуры, в рамках которого торжественно прославляются создатели славянской письменности — святые равноапостольные Кирилл и Мефодий.
По мнению Корсунова, дата имеет особое значение как напоминание о значении письменного слова, объединяющего историю, духовность и национальное самосознание народов России.
Подчеркивается, что официальное признание Дня славянской письменности и культуры в качестве памятной даты позволит субъектам РФ включать мероприятия, посвященные этому празднику, в соответствующие программы бюджетирования и государственной поддержки.