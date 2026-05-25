В Бугачево установят новые мусорные площадки и запустят школьный автобус

«Отдельно поручил просчитать возможность установки освещения вдоль въездной дороги. Приеду сюда в июле, ещё раз сверимся. По пути также встретился с жителями мкрн Бугач. Вопросы людей по транспортной доступности берем в работу. При необходимости продолжим чистить, подсыпать существующие проезды, чтобы обеспечить нормальный подъезд к домам», — написал глава города в своих соцсетях.