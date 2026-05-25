В Бугачево установят новые мусорные площадки и запустят школьный автобус

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мэр Красноярска Сергей Верещагин проверил, как в деревне Бугачево выполняются поручения, которые они с жителями обсуждали на встрече два месяца назад.
Одним из главных вопросов стало обращение с отходами. Старую мусорную площадку уже демонтировали, вместо нее в разных частях деревни планируют установить три новые. Их работу протестируют в пилотном режиме, чтобы оценить удобство для жителей. Также начали собирать заявки на установку индивидуальных контейнеров.
Изменения коснулись и школьников. Теперь детей из Бугачево принимает школа № 159, которая находится ближе прежней. С 1 сентября для учеников организуют школьный автобус.
Для улучшения транспортной доступности в расписание маршрута № 39 уже добавили один дневной рейс. Также рассматривается возможность запуска еще одного.
В новом Бугачево часть дорог планируют отсыпать фрезератом, а на отдельных участках установить искусственные неровности. Также власти пообещали привести в порядок путь к железнодорожной платформе.
Кроме прочего, одна из коммунальных организаций заявилась на концессию и намерена развивать инфраструктуру, в том числе подключать новых потребителей.
«Отдельно поручил просчитать возможность установки освещения вдоль въездной дороги. Приеду сюда в июле, ещё раз сверимся. По пути также встретился с жителями мкрн Бугач. Вопросы людей по транспортной доступности берем в работу. При необходимости продолжим чистить, подсыпать существующие проезды, чтобы обеспечить нормальный подъезд к домам», — написал глава города в своих соцсетях.
