Спасатели обследуют местность за Мальвинкой в поисках Усольцевых

В Манско-Уярском округе, в районе деревни Кутурчин, спасатели продолжают искать семью Усольцевых, пропавшую 28 сентября 2025 года. На минувших выходных была обследована территория за Мальвинкой и Буратинкой. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
За минувшие сутки спасатели Красноярского и Дивногорского отрядов обследовали 7 квадратных километров горно-таёжной местности за скалами «Буратинка» и «Мальвинка». Также они доставили к местам поисков следователей и добровольцев отряда «ЛизаАлерт».
«Пропавшие пока не найдены. Поиски продолжаются», — говорится в сообщении.
Напомним, что семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. В тот день до обеда стояло почти летнее тепло, но затем резко подул ветер, пошёл сильный дождь, и температура сильно упала.
Искать семью начали только 1 октября — сразу их никто не хватился. Масштабные поиски продолжались до 12 мая, но их свернули из-за глубокого снега в районе Минской петли. После этого на месте работали только полиция, спасатели и следователи. В апреле 2026 года к ним присоединились волонтёры с беспилотниками, чтобы оценить, можно ли начинать масштабные поиски.