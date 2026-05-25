В России предложили ввести отпуск для молодожёнов: что известно

Работодателей следует обязать оплачивать пятидневный отпуск работникам, вступающим в брак. С подобным мнением выступил депутат ГД РФ Сергей Миронов.
В понедельник в парламент поступят на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс РФ. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
«Действующее законодательство позволяет им брать пятидневный отпуск в случае регистрации брака, но сделать они это могут только за свой счет», — сказал Миронов для РИА Новости.
Как отметил Миронов, разработка инициативы направлена на усиление трудовых гарантий для граждан и помощь парам, вступающим в брак.
По его словам, создать семью и пожениться — одно из самых главных событий, и оно, как правило, стоит дорого.
Кроме этого, накануне в Госдуме выступили с инициативой отменить госпошлину в 350 рублей за регистрацию брака.