Россиянам напомнили о мерах профилактики инфекций, передающихся комарами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость мер соблюдения профилактики по предотвращению заболеваний, передающихся комарами, в том числе лихорадки Западного Нила.
Вирус Западного Нила регистрируется в России с 1999 года, преимущественно в южных регионах. Вирус не передается от человека к человеку.
Симптомы лихорадки Западного Нила могут проявляться высокой температурой, головной болью, болями в мышцах и высыпанием на коже. При появлении подобных признаков необходимо как можно скорее обратиться к врачу.
В качестве основных мер профилактики: закрывающая тело одежда, применение репеллентов, в жилых и дачных помещениях — использование москитных сеток и фумигаторов, отмечает пресс-служба ведомства.
Эти же профилактические меры актуальны при поездках в тропические страны: Египет, Грецию, Израиль, Таиланд, Вьетнам, Индию, территории Африки, Азии, Европы и Северной Америки.