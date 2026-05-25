Дождливая неделя ожидается в Пермском крае

Жителей Пермского края ожидает дождливая неделя, сообщил доктор геграфических наук Андрей Шихов.
«Первая половина недели будет очень тёплой, вторая — на уровне климатической нормы, дожди возможны каждый день. Очень много дождей ожидается на северо-востоке края, что обуславливает вероятность снегодождевого паводка на Вишере», — рассказал эксперт.
Днём 25 мая температура воздуха в регионе составит от +22 до +27 градусов, а в Перми будет в пределах от +24 до +26°С.
Ночью 26 мая столбик термометра окажется на отметках от +12 до +17°С, а днём будет колебаться от +24 до +29 градусов, в краевой столице потеплеет до +28 градусов.
27 мая ожидаются грозы, шквальный ветер и град. Ночью прогнозируется от +13 до +18 градусов. Днём температура воздуха на востоке и северо-востоке края составит от +25 до +28°С, а на юго-западе будет в пределах от +18 до +20 градусов, в Перми столбик термометра будет колебаться на отметках от +23 до +25°С.
28 мая температура воздуха на территории региона будет в пределах от +13 до +18°С, однако в южных районах потеплеет до +20 градусов.
Ночью 29 мая прогнозируется от +10 до +15 градусов, а днём — от +13 до +18°С.
Напомним, 19 мая в Перми зафиксировали рекордно жаркую погоду.