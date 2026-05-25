Роспотребнадзор бесплатно отвечает хабаровчанам на вопросы о турпутёвках

Бесплатные консультации по вопросам туристических услуг проведут для жителей региона специалисты управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», тематическую «горячую линию» организуют с 25 мая по 7 июня.
— В этот период специалисты Управления предоставят бесплатные консультации по поводу сроков и порядка расторжения договоров на оказание туристических услуг, а также проинформируют туристов при продаже путевок, — уточнили в ведомстве.
Для защиты прав и за ответами на интересующие вопросы потребители могут обратиться по телефону 8 (4212) 27−18−82. Звонки принимаются в рабочие часы.
Также подобные консультации проведут в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае». Для Хабаровска будет актуален номер 8 (4212) 30−25−70 (специалисты ответят с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов). Для Комсомольска-на-Амуре номер другой — 8 (4217) 54−32−40 (звонки принимаются с 8 до 15 часов).
Помимо прочего, жителям региона напомнили о Едином консультационном центре Роспотребнадзора, куда также можно обратиться с вопросами — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).