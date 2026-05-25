Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарные Хабаровского края потушили 38 возгораний

Подразделения пожарной охраны реагировали на 38 техногенных пожаров и 24 возгорания сухой растительности.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Хабаровском крае не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны реагировали на 38 техногенных пожаров и 24 возгорания сухой растительности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Хабаровске на переулке Ясный произошло загорание бытового мусора и сухой травы на площади 10 кв. м. Пожарные МЧС России прибыли на место и ликвидировали огонь за 15 минут. В результате инцидента 60 летняя женщина получила ожоги рук и ног, её госпитализировали. Причины возгорания выясняют дознаватели МЧС.

В селе Дружба пожарные ликвидировали пожар на территории частного хозяйства — горело сено. Тушение заняло 2,5 часа, обошлось без пострадавших. Причины устанавливаются.

Ещё одно возгорание случилось в Хабаровске в переулке Кима: огонь охватил металлический гараж, крышу и две комнаты частного дома, перекинулся на соседнее строение. На ликвидацию пожара потребовалось около 3 часов, никто не пострадал. Дознаватели МЧС выясняют причины происшествия.

Особый противопожарный режим установлен в 16 муниципальных образованиях края, включая Хабаровск и Комсомольск на Амуре. По информации Дальневосточного УГМС, в ряде районов зафиксирован 5 й и 4 й классы пожарной опасности в лесах.

За сутки пожарные 4 раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП и 3 раза — на аварийно спасательные работы. На маршрутах под контролем находится туристская группа из 12 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше