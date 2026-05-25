Пожарные Хабаровского края потушили 38 возгораний

За прошедшие сутки в Хабаровском крае не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны реагировали на 38 техногенных пожаров и 24 возгорания сухой растительности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске на переулке Ясный произошло загорание бытового мусора и сухой травы на площади 10 кв. м. Пожарные МЧС России прибыли на место и ликвидировали огонь за 15 минут. В результате инцидента 60 летняя женщина получила ожоги рук и ног, её госпитализировали. Причины возгорания выясняют дознаватели МЧС.
В селе Дружба пожарные ликвидировали пожар на территории частного хозяйства — горело сено. Тушение заняло 2,5 часа, обошлось без пострадавших. Причины устанавливаются.
Ещё одно возгорание случилось в Хабаровске в переулке Кима: огонь охватил металлический гараж, крышу и две комнаты частного дома, перекинулся на соседнее строение. На ликвидацию пожара потребовалось около 3 часов, никто не пострадал. Дознаватели МЧС выясняют причины происшествия.
Особый противопожарный режим установлен в 16 муниципальных образованиях края, включая Хабаровск и Комсомольск на Амуре. По информации Дальневосточного УГМС, в ряде районов зафиксирован 5 й и 4 й классы пожарной опасности в лесах.
За сутки пожарные 4 раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП и 3 раза — на аварийно спасательные работы. На маршрутах под контролем находится туристская группа из 12 человек.
