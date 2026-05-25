Риелторов осудили за аферы с квартирами в Минусинске (видео)

В Минусинске Красноярского края суд признал двух риелторов виновными в кражах и мошенничестве при продаже муниципальных квартир.
Напомним, прокуратура вскрыла схему, в которой участвовали фигуранты и служащая жилищного отдела Управления городского хозяйства. Установлено, что 2020 по 2023 год сообщники пользовались положением детей-сирот и других социально незащищенных граждан. Людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах, убеждали обменять благоустроенные квартиры на неблагоустроенное жилье, обещая помощь с долгами, оформлением документов и улучшением жилищного вопроса.
«Так, в 2022 году через служебную осведомленность и обман они убедили сироту с инвалидностью согласиться на сделку, которая лишала его нормального жилья. В других случаях схема работала по похожему сценарию — давление, обещания, подмена смысла сделки и быстрый переход имущества в чужие руки. Формально все выглядело как добровольный обмен, но по сути это было выстроенное хищение под прикрытием риелторской помощи. Следствие установило и другие эпизоды: хищения квартир, имущества и денежных средств социально неадаптированных граждан», — рассказали в прокуратуре.
Вину риелторы не признали, утверждая, что лишь оказывали услуги и якобы действовали в интересах доверителей. Суд назначил мужчине и женщине по 5, 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Их сообщница, экс-чиновница, заключила с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве и уже отбыла реальный срок.