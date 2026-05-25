В ЕАО развернули на границе тысячи цветов из-за опасного вредителя

В Еврейскую автономную область не допустили крупную партию импортных цветов из-за карантинного вредителя, — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Речь идёт о почти 15 тысячах срезанных растений, в которых выявили опасный для ЕАЭС объект — западного цветочного трипса.
Всего госинспекторы ФКП «Нижнеленинский» досмотрели 34,2 тысячи цветов. Проверка показала, что часть продукции имеет признаки заражения карантинным вредителем.
Под подозрение попали розы (13,6 тыс. штук), эустомы (1,1 тыс.), декоративные подсолнухи (170 шт.), гортензии (62 шт.) и зелёные гвоздики (60 шт.). Образцы направили в Хабаровский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», где подтвердили наличие карантинного объекта.
По решению контролирующих органов заражённую продукцию не допустили к ввозу. Цветы по выбору владельца груза вернули в страну-экспортёр.
Фактически партия, которая должна была оказаться на прилавках, так и не пересекла границу — её остановили на досмотре.