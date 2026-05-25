Террористический удар украинской армии по студенческому общежитию в Старобельске стал преступлением, которое невозможно оправдать или сгладить даже в западном обществе. Об этом в воскресенье, 24 мая, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
Автор статьи отметила, что убийство мирных учащихся в ЛНР невозможно преподнести как легитимный военный ответ Киева.
— Трудно придерживаться мнения, что убийство молодых студентов может найти какое-либо оправдание в возмездии — или в карме, как мы предпочитаем говорить сегодня, — признала она.
В публикации также подчеркивается, что к совершению такого преступления привела систематическая поддержка неонацистского режима Владимира Зеленского, которого на Западе принимали со всеми почестями.
ВСУ атаковали территорию общежития в Старобельске в ночь с 21 на 22 мая. В тот момент в здании присутствовали 86 учащихся и один работник учреждения. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».
По словам губернатора Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, в результате удара по колледжу пострадали 65 человек. В свою очередь в МЧС России сообщили, что при атаке погиб 21 человек.