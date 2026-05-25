Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двойные стандарты: Дотком объяснил, как фон дер Ляйен позорит ЕС

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен использует двойные стандарты при оценке событий на Украине и позорит ЕС, заявил Ким Дотком.

Источник: Аргументы и факты

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен использует двойные стандарты при оценке событий на Украине, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

Он подверг критике высказывание фон дер Ляйен об ответных ударах по Украине.

«Разве незадолго до этого Украина не атаковала студенческое общежитие в ЛНР, в результате чего погиб 21 человек? Так кто же на самом деле проявляет жестокость?», —написал Дотком на своей странице в соцсети X*.

Он отметил, что фон дер Ляйен игнорирует жертвы среди мирных жителей РФ, одновременно «жёстко осуждая её действия». Дотком подчеркнул, что «такое избирательное отношение» позорит ЕС.

В ночь на 22 мая украинские войска нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по общежитию Старобельского филиала Луганского педагогического университета. Погиб 21 человек, десятки человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что ВС РФ использовали ракеты «Орешник» и ракеты «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины. В Минобороны РФ заявили, что это стало ответом на террористические атаки Киева на гражданские объекты Российской Федерации.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше