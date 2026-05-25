Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен использует двойные стандарты при оценке событий на Украине, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.
Он подверг критике высказывание фон дер Ляйен об ответных ударах по Украине.
«Разве незадолго до этого Украина не атаковала студенческое общежитие в ЛНР, в результате чего погиб 21 человек? Так кто же на самом деле проявляет жестокость?», —написал Дотком на своей странице в соцсети X*.
Он отметил, что фон дер Ляйен игнорирует жертвы среди мирных жителей РФ, одновременно «жёстко осуждая её действия». Дотком подчеркнул, что «такое избирательное отношение» позорит ЕС.
В ночь на 22 мая украинские войска нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по общежитию Старобельского филиала Луганского педагогического университета. Погиб 21 человек, десятки человек получили травмы.
Ранее сообщалось, что ВС РФ использовали ракеты «Орешник» и ракеты «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины. В Минобороны РФ заявили, что это стало ответом на террористические атаки Киева на гражданские объекты Российской Федерации.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.