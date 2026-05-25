Вучич рассказал, что может вскоре подать прошение об отставке

Президент Сербии анонсировал собрания правящей партии в июне.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Китай допустил возможность своей отставки в ближайшее время. Об этом сообщил сербский телеканал N1.

«Возможно, что я скоро подам прошение о моей отставке», — цитирует сербского лидера телеканал.

Вучич добавил, что правящая Сербская прогрессивная партия проведет собрания с 26 по 28 июня. По его словам, ключевое значение будут иметь послания, которые партия адресует гражданам страны.

Ранее Вучич допустил одновременное проведение парламентских и президентских выборов в Сербии. Он предположил, что это произойдет в декабре 2026 года или немного раньше.

Ранее KP.RU сообщал, что в Белграде прошла антиправительственная акция. Беспорядки вспыхнули у здания Скупщины Сербии и в районе лагеря сторонников президента в Пионерском парке. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и силу.

