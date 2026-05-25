Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зарплаты планируют рассчитывать по-другому: повлияет ли это на доходы казахстанцев

Чтобы выплатить зарплату в 500 тыс. тенге, компании несут расходы в 800 тыс. тенге. Все это связано с налоговой нагрузкой. Но подход вскоре могут изменить. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Фонд оплаты труда (ФОТ)

Фонд оплаты труда (ФОТ) включает суммарные финансовые затраты компании на персонал за определенный период, такие как месяц, квартал или год. Это не только зарплата, оговоренная с работником, но и сопутствующие налоги, расходы и отчисления, которые работодатель платит из своего бюджета и из оклада работника.

Проблемы и последствия

Когда нагрузка на ФОТ высокая, компании ищут способы снизить затраты, что может привести к использованию серых схем, таких как зарплаты в конвертах, договоры ГПХ или оформление ИП. Однако эти схемы наносят ущерб работникам, лишая их социальной защищенности и будущих пенсионных выплат.

Новый подход к расчету зарплат

Национальная палата предпринимателей (НПП) «Атамекен» совместно с правительством разрабатывает новый подход к расчету зарплат, который может быть принят уже осенью 2026 года. В текущих условиях компании тратят около 800 тысяч тенге, чтобы выплатить работнику 500 тысяч тенге на руки из-за высокой фискальной нагрузки (39−42%).

Главная сложность — запутанность расчетов: бухгалтерам приходится администрировать до 8 платежей ежемесячно. База исчисления может достигать до 80−90 комбинаций.

Возможные изменения

Разработанные подходы могут быть реализованы в нескольких вариантах:

  1. Оставить три платежа:

    • Обязательный пенсионный взнос (ОПВ): 10%

    • Индивидуальный подоходный налог (ИПН): 10%

    • Единый социальный налог: 21%

  2. Ввести Единый социальный налог:

    • Бизнес отправляет средства одной «платежкой» в единый уполномоченный орган, который распределяет сумму в разрезе местного бюджета и фондов.

Изменения затронут и малый бизнес. В «Атамекене» предлагают объединить все отчисления с зарплат по примеру действующей «упрощенки» и пересмотреть или отменить законодательный порог в 100 млн тенге, ограничивающий право мелкого бизнеса относить расходы по ФОТ на вычеты при исчислении КПН или ИПН.

Влияние на зарплаты

Прозрачные условия и упрощенный процесс могут побудить компании к законному оформлению работников. Это позволит избежать рисков уменьшения размеров будущей пенсии, пособий и социальных выплат, так как все необходимые отчисления и взносы будут производиться прозрачно.

Благодаря конструктивному диалогу с госорганами удается запустить долгожданные реформы, которые упрощают процессы начисления и делают фискальную нагрузку прозрачной и подъемной для бизнеса.