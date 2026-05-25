Благодаря заботе БоАЗ библиотека поселка Таежного получила новое оборудование

Библиотека в поселке Таежный Богучанского муниципального округа — это филиал окружной библиотеки. Сюда, на второй этаж Дворца культуры, жители поселка с удовольствием приходят вот уже 36 лет. На полках библиотеки не только классическая и современная литература, но и важнейший для поселка архив. На первый взгляд это скромные фотоальбомы. Но в них бережно хранится история поселка, основанного еще в далеком 1964 году: это уникальные фотографии и материалы о его истории. К примеру, немногие знают, но строители-проектировщики изначально хотели назвать его «Брусничный». Не всем старожилам поселка известен этот факт. Однако вернемся к библиотеке. При ней работает два клуба: «Калейдоскоп» и «Увлеченные», для самых маленьких жителей поселка и подростков соответственно. Вот уже 35 лет руководит этой особой точкой притяжения Лилия Шаршавина. В нашей библиотеке не только собирают, хранят и выдают книги, журналы, но и радуют детей веселыми праздниками, встречами с интересными людьми, а также устраивают викторины и конкурсы. Это место, куда местное население приходит и просто пообщаться — многие давно знают друг друга, с удовольствием посещают наши мероприятия, ведут с библиотекарями задушевные разговоры на различные, важные для них темы. К нам приходят ребята с дошкольного возраста. Они еще не умеют читать, поэтому рассматривают красочные картинки в книжках-малышках и детских журналах«, — рассказывает Лилия Шаршавина. Хоть площадь библиотеки и небольшая, а вот ее техническое оснащение — на достойном уровне. Этого удалось достичь благодаря гранту от Центра социальных программ РУСАЛа, созданному более 20 лет назад основателем компании Олегом Дерипаска. И главной задачей которого стала поддержка проектов инициативных граждан по развитию территорий, улучшению условий жизни и организации качественного досуга. В 2013 году библиотеке выделили 4 миллиона рублей, что позволило провести качественную модернизацию: приобрести новые стеллажи и кафедры. А также приобрести современное оборудование: 10 компьютеров, ноутбук и проектор. Это позволило по-новому организовать работу с гостями библиотеки, проводить интересные просветительские и развлекательные мероприятия. Всякая техника имеет свой срок эксплуатации: некоторое время назад столь нужный проектор вышел из строя. Руководство библиотеки обратилось к работникам Богучанского алюминиевого завода. И как всегда, надежные партнеры-металлурги не подвели, пришли на помощь. Мы понимаем всю важность и социальную значимость работы библиотеки, где проводятся культурно-просветительские мероприятия для всех жителей. Руководство завода приняло решение в рамках программы благотворительной деятельности выделить необходимую сумму на новый проектор», — рассказала руководитель пресс-службы БоАЗа Татьяна Каминская. Новую технику установят уже летом, в период школьных каникул. Многие ребята еще больше времени будут с пользой проводить в библиотеке. Мы очень благодарны заводу за помощь! И рады, что учреждения культуры нашего поселка имеют такого надежного партнера, как БоАЗ«, — выразила металлургам благодарность от имени всего коллектива учреждения Лилия Шаршавина. Всесторонняя помощь и поддержка организациям и учреждениям культуры поселка и округа оказывается предприятием уже давно. Так, в начале года БоАЗ оказал помощь Дворцу культуры Таежного в приобретении специальной обуви для ребят, занимающихся в танцевальном кружке. А ранее финансовая поддержка металлургов помогла отремонтировать крышу ДК “Янтарь” в Богучанах и ограду Богучанского краеведческого музея, где также обновили экспозицию, посвященную развитию этой важнейшей для экономики страны отрасли.