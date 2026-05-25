За неделю в России в 1,5 раза выросли продажи мороженого

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Продажи мороженого в России увеличились на 48% в натуральном выражении в период с понедельника 18 мая по четверг 21 мая по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подсчеты аналитиков торговой сети «Перекресток».

При этом в годовом выражении продажи мороженого в торговой сети увеличились на 70% в период с 12 по 21 мая.

Отметим, на прошлой неделе Центральную Россию накрыла аномальная жара. Температурный фон превысил климатическую норму, достигнув отметок +30…+32 °C.