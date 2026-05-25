Геллер сообщил, что видел замороженных инопланетян у фон Брауна

Израильский иллюзионист Ури Геллер заявил, что много лет назад видел тела инопланетян в секретном американском бункере. Об этом сообщает Daily Star.
По словам Геллера, о существовании хранилища ему рассказал немецкий инженер и конструктор Вернер фон Браун.
Иллюзионист утверждает, что фон Браун отвел его в подземный бункер, где в огромном холодильном помещении якобы находились замороженные тела пришельцев.
Геллер заявил, что видел инопланетян внутри стеклянных кубов и отметил, что некоторые из них, по его словам, выглядели ранеными.
В интервью он также подчеркнул, что верит в существование внеземной жизни. Кроме того, фокусник упомянул президента США Дональда Трампа, с которым, по его словам, знаком более 50 лет.
Каких-либо подтверждений своим словам Геллер не представил. Официальных комментариев со стороны американских властей или научного сообщества по поводу заявлений иллюзиониста не поступало.
Тема неопознанных летающих объектов и возможного существования внеземной жизни в последние годы регулярно обсуждается в США после публикации ряда материалов и слушаний в Конгрессе, посвященных данным о неопознанных аномальных явлениях.
