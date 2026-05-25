Адвокат Кнутова: сделавшей кальян на куличе девушке грозит срок

Из-за наличия условного срока за хранение свыше пяти грамм мефедрона девушке, использовавшей кулич для кальяна, грозит реальное тюремное заключение по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом РИА Новости рассказала адвокат Варвара Кнутова.
Год назад против Белоусовой было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение мефедрона в количестве свыше пяти грамм (часть 2 статьи 282.2 УК РФ). Тогда суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком также 3 года.
По словам Кнутовой, суд вправе обратить условный приговор за хранение мефедрона в реальный — то есть отправить девушку в колонию.
Ксения Белоусова в апреле в московском баре сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и выложила в сеть. После массовых репостов в Telegram она удалила ролик и извинилась. Тем не менее против нее было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих».