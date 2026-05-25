Адвокат Кнутова: сделавшей кальян на куличе девушке грозит срок

Ксения Белоусова в апреле в московском баре сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и выложила в сеть. После массовых репостов в Telegram она удалила ролик и извинилась. Тем не менее против нее было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих».