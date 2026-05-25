Врач Онищенко ответил, грозит ли россиянам новая вспышка Эболы

Врач Геннадий Онищенко в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщил, что вирус Эбола, вспышка которого фиксируется в Африке, является опасным и очень заразным.

Источник: www_aif_ru

Распространение вируса Эбола, вспышка которого зафиксирована в Африке, зависит от ряда факторов, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Напомним, ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде ЧС в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что эпидемия в ДРК имеет масштабный характер. Сейчас насчитывается почти 750 предполагаемых случаев заболевания и 177 предполагаемых смертей. Их количество продолжает расти.

«Дальнейшее распространение вируса зависит от того, насколько грамотно и эффективно будут проводиться задачи по купированию вспышки. Важно своевременное выявление больных, их изоляция, лечение, карантинные мероприятия. Туда, где фиксируются случаи этого заболевания, должны запретить въезд, а также выезд из этих регионов. Важно активно выявлять новых больных, госпитализировать их и брать под наблюдение тех, кого человек мог заразить», — отметил врач.

Онищенко подчеркнул, что если основные правила будут соблюдаться, то вирус распространяться не будет, в том числе не дойдет и до России.

Ранее врач Онищенко назвал главную опасность нового штамма Эболы.