Врач Онищенко ответил, грозит ли россиянам новая вспышка Эболы

Распространение вируса Эбола, вспышка которого зафиксирована в Африке, зависит от ряда факторов, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
Напомним, ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде ЧС в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что эпидемия в ДРК имеет масштабный характер. Сейчас насчитывается почти 750 предполагаемых случаев заболевания и 177 предполагаемых смертей. Их количество продолжает расти.
«Дальнейшее распространение вируса зависит от того, насколько грамотно и эффективно будут проводиться задачи по купированию вспышки. Важно своевременное выявление больных, их изоляция, лечение, карантинные мероприятия. Туда, где фиксируются случаи этого заболевания, должны запретить въезд, а также выезд из этих регионов. Важно активно выявлять новых больных, госпитализировать их и брать под наблюдение тех, кого человек мог заразить», — отметил врач.
Онищенко подчеркнул, что если основные правила будут соблюдаться, то вирус распространяться не будет, в том числе не дойдет и до России.
