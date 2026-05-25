В ГД предложили давать родителям отпуск в период сдачи детьми ОГЭ и ЕГЭ

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что такая мера позволит снизить уровень стресса в семьях и повысить качество поддержки школьников.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением ввести для одного из родителей выпускников 9-х и 11-х классов дополнительный оплачиваемый отпуск в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В письме отмечается, что в период государственных экзаменов семьи ежегодно сталкиваются с повышенной эмоциональной и организационной нагрузкой, а родители оказывают школьникам значительную поддержку.

«Прошу вас рассмотреть возможность введения для одного из родителей выпускников 9-х и 11-х классов права на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до одной недели в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ», — говорится в обращении.

Предполагается, что отпуск может предоставляться как единовременно, так и по частям — в зависимости от графика экзаменов и потребностей семьи.

По мнению Чернышова, такая мера позволит родителям быть рядом с детьми в наиболее напряженные дни экзаменационного периода, а также снизит уровень стресса в семьях и повысит качество поддержки школьников.

