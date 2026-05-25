Свидание, «вербовщик» и фейковые силовики: как подростков втягивают в новую мошенническую схему

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В сети распространяется новая схема обмана подростков, которая начинается с обычного общения в мессенджере, соцсети или на сервисах сетевых знакомств.

Источник: НИА Красноярск

Сначала с подростком знакомится девушка. В переписке она уточняет, какой торговый центр ему нравится, просит назвать геолокацию и записать короткое видео с места — например, показать фудкорт или вход в кинотеатр. Просьба выглядит безобидной, поэтому ребенок может не заподозрить опасности.

После того как у злоумышленников появляются видео и геолокация, начинается второй этап. С подростком связывается человек, представляющийся сотрудником украинских спецслужб. Он предлагает передавать информацию. Если ребенок соглашается, мошенники начинают вымогать деньги родителей.

Чаще подросток пугается, удаляет переписку и блокирует аккаунт. После этого его начинают атаковать уже другие участники схемы — якобы сотрудники МВД или ФСБ.

Псевдосиловики сообщают, что знают о переписке с «украинцем», запрещают рассказывать о происходящем родителям и ссылаются на «тайну следствия». Для давления они упоминают статью 310 УК РФ о разглашении данных предварительного расследования и угрожают штрафами, обысками и уголовными последствиями.

Затем ребенка принуждают перейти в «закрытый канал связи» и объяснить, зачем он отправлял геолокацию торгового центра. Если подросток не отвечает, давление усиливается.

Цель мошенников — заставить ребенка снять квартиру на видео под видом «виртуального обыска» и перевести деньги с карт родителей.

Родителям рекомендуют заранее обсудить с детьми эту схему. Ребенок должен понимать, что нельзя выполнять требования неизвестных, отправлять коды из СМС, снимать жилье на видео, переводить деньги и скрывать подобные звонки или переписки от взрослых. При любом давлении нужно сразу обращаться к родителям, педагогам или в полицию.