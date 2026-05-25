Двое жителей Прикамья взяли золото на чемпионате Азии по гиревому спорту

Жители Пермского края Данил Маликов и Виктор Бочкарёв взяли золото на чемпионате Азии по гиревому спорту, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.
Чемпионат и первенство прошли с 12 по 17 мая в Казахстане. В состязаниях приняли участие более 250 спортсменов из 15 стран.
Ученик спортивной школы «Прикамье» Данил Маликов занял первое место в упражнении толчок. Ветеран спорта Виктор Бочкарёв завоевал две золотые медали в дисциплинах длинный цикл и рывок.
По данным федерации гиревого спорта, в командном зачёте соревнований сборная России заняла первое место.
Напомним, ранее в СК имени Сухарева впервые с момента начала работы комплекса растопили лёд.