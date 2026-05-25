В Хабаровском крае покупательница добилась снятия ареста с купленных авто

В Бикинском районе Хабаровского края суд рассмотрел спор о праве собственности на автомобили и признал покупательницу добросовестным приобретателем, — сообщает МАХ канал Суды Хабаровского края.
По материалам дела, в июне 2025 года стороны заключили несколько договоров купли-продажи. Покупательница получила автомобили в неисправном состоянии и полный комплект документов, а продавец — всю сумму оплаты. На момент сделки никаких ограничений на транспортные средства не было.
Из-за технического состояния машин женщина смогла обратиться в ГИБДД для постановки на учёт только спустя несколько месяцев. Однако к этому времени на автомобили уже был наложен арест в виде запрета регистрационных действий — он появился в августе 2025 года.
При проверке суд установил, что запрет был наложен уже после заключения сделок, когда автомобили формально перестали принадлежать продавцу.
Исковые требования удовлетворены полностью. Суд признал женщину добросовестным приобретателем, снял запрет на регистрационные действия и освободил автомобили из-под ареста.
Решение вступило в законную силу.